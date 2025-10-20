У нас була ціль перемогти, – Нестеренко оцінив нічию Олександрії з Вересом

Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко висловився про нічию з Вересом у матчі 9-го туру УПЛ.

Слова фахівця передає пресслужба рівненського колективу.

"У нас була одна ціль сьогодні – перемога. Три очки взяти не вдалося, але дякую хлопцям за характер. На жаль, пропустили гол, який не знаю навіть як описати. На мою думку, це був навіть не удар, а подача.

Можу тільки похвалити гравців, які вийшли на заміну. Вони дійсно додали й команда зробила усе можливе, щоб взяти три очки. Навіть не одне, а усі три. Бо ми навіть за рахунку – 1:1 прагнули взяти три очки в цьому матчі.

Ми знали, що дуже важко тут буде грати. Усім важко, не тільки Олександрії. Бо у Рівному є вболівальники. Це те, чого зараз не вистачає в більшості міст і стадіонів нашої країни. Тут є вболівальники, які дуже палко підтримують свою команду і Верес вдома завжди грає дуже агресивно, дуже дисципліновано", – розповів Нестеренко.

За підсумками гри команди залишились на сусідніх позиціях у турнірній таблиці УПЛ – Верес на 12-й, а Олександрія рядком нижче. Суперники мають по 9 та 8 очок відповідно.

Раніше повідомлялось, що колишній футболіст Олександрії отримав важке поранення на фронті.