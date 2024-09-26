Спортивний лікар розповів про терміни відновлення захисника Динамо

Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк вважає, що захисник київського Динамо Браян Себальйос, який травмувався у матчі першого туру основного етапу Ліги Європи проти Лаціо (3:0), відновиться за три тижні.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Типовий механізм – надрив м'яза на фоні спринту і прискорення + зміна вектора руху. Як мінімум, виліт на 3 тижні. Потрібно робити МРТ якомога швидше, що дозволить точно встановити діагноз, класифікувати травму за міжнародними протоколами та спрогнозувати термін відновлення. Здоровʼя Себальйосу і чекаємо новин від Динамо", – написав фахівець.

Зазначимо, що Себальйос отримав травму на 19-й хвилині матчу, під час прискорення колумбієць схопився за задню поверхню стегна, та не зміг продовжити поєдинок. Він був замінений Крістіаном Біловаром.

Нагадаємо, 23-річний захисник перейшов до складу киян у червні 2024 року. Він виступає за "біло-синіх" на правах оренди з бразильської Форталези. Свій повноцінний дебют він отримав у матчі проти полтавської Ворскли, де одразу відзначився голом.