Бразильський клуб хоче орендувати вінгера Шахтаря
Лукас Феррейра
ФК Шахтар
Крузейро виявляє інтерес до вінгера Шахтаря Лукаса Феррейри.
Про це повідомив журналіст Марсело Брага.
За його даними, бразильський клуб хоче орендувати гравця терміном на 1 рік. Наразі все залежить від рішення Шахтаря.
20-річний Лукас Феррейра перейшов у Шахтар у серпні 2025 року із Сан-Паулу за 12 мільйонів євро.
У сезоні-2025/26 він зіграв за "гірників" у 30 матчах в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 3 асисти.
Напередодні Кудрівка оголосила про підписання двох гравців донецького Шахтаря на правах оренди – центрального півзахисника Кирило Сігеєва та правого вінгера Олександра Ющенка.