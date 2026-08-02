Бразильський клуб хоче орендувати вінгера Шахтаря

Крузейро виявляє інтерес до вінгера Шахтаря Лукаса Феррейри.

Про це повідомив журналіст Марсело Брага.

За його даними, бразильський клуб хоче орендувати гравця терміном на 1 рік. Наразі все залежить від рішення Шахтаря.

20-річний Лукас Феррейра перейшов у Шахтар у серпні 2025 року із Сан-Паулу за 12 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 він зіграв за "гірників" у 30 матчах в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 3 асисти.

Напередодні Кудрівка оголосила про підписання двох гравців донецького Шахтаря на правах оренди – центрального півзахисника Кирило Сігеєва та правого вінгера Олександра Ющенка.