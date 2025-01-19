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Запитайте у нього: директор Наполі прокоментував прощальні слова Кварацхелії

Володимир Максименко — 19 січня 2025, 14:49
Запитайте у нього: директор Наполі прокоментував прощальні слова Кварацхелії
Хвіча Кварацхелія
ПСЖ

Спортивний директор Наполі Джованні Манна прокоментував прощальні слова Хвічі Кварацхелії, які він адресував фанатам клубу після трансферу у ПСЖ.

Заяву функціонера наводить Football Italia.

"Треба спитати у Кварацхелії, що яку правду він хоче розповісти. Він прямим текстом попросив його продати в той час, як ми працювали над новим контрактом.

Очевидно, що його думки стосовно зарплати не збігались із нашими. Ми зобов'язані були здійснити цей трансфер.

Через наш клуб пройшло дуже багато важливих гравців, тому ми абсолютно спокійні", – розповів Манна.

У сезоні-2024/25 Кварацхелія зіграв 17 матчів у межах Серії А, в яких забив 5 голів і віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялось про інтерес Наполі до вінгера МЮ, який може замінити Хвічу.

Наполі ПСЖ Чемпіонат Італії, Серія А Хвіча Кварацхелія

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