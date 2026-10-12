IShowSpeed знову програв у футбольному симуляторі: зірка ПСЖ довів блогера до сліз

Відомий американський стрімер IShowSpeed знову опинився в центрі уваги через емоційну реакцію на поразку у футбольному симуляторі.

Цього разу блогер зіграв проти зірки Парі Сен-Жермен і збірної Грузії Хвічі Кварацхелії в EA Sports FC 27, але не зміг здолати професійного футболіста.

Шоу-матч завершився перемогою Кварацхелії з рахунком 3:2. Після невдачі IShowSpeed не приховував розчарування, а його реакція швидко перетворилася на справжню емоційну сцену.

Стрімер розплакався та почав скаржитися на несправедливість результату, адже, за його словами, він регулярно тренується у грі, проте продовжує програвати футболістам.

"Я вклав усі свої гроші в цю гру! Я тренуюся і граю щодня, але нічого не можу зробити! Я постійно програю! Бро, я програю справжнім футболістам, які тренуються на справжньому полі, а не в цій грі", — емоційно заявив блогер.

Зазначимо, ShowSpeed поступився у двох матчах поспіль, а протистояння з Кварацхелією стало черговим приводом для його бурхливої реакції. Водночас на стрімера чекає ще одна футбольна пригода: він має відвідати матч збірної Грузії проти Угорщини, який запланований на 14 листопада, та провести звідти трансляцію.

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Раніше повідомлялося, що IShowSpeed влаштував погром кімнати після програшу нападнику Ліверпуля Юго Екітіке у EA Sports FC 27.