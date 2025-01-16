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Одного дня я вам все розповім: Кварацхелія записав прощальне відео фанатам Наполі

Олексій Погорелов — 16 січня 2025, 22:13
Одного дня я вам все розповім: Кварацхелія записав прощальне відео фанатам Наполі
Хвіча Кварацхелія
Goal.com

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія записав звернення до фанатів неаполітанського клубу, у якому він повідомив про свій трансфер.

Це звернення 23-річний грузин опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Привіт, мені важко, але прийшов час прощатися.

Я провів тут дивовижний час, ми розділили разом багато спогадів, пережили багато дивовижних емоцій. Неаполь був моїм домом, де я почувався чудово завдяки кожному з вас.

Шлях, який ми пройшли разом, досі в моїй пам'яті, і він дуже емоційний. Я пам'ятаю свій перший гол і почуття, які ніколи не забуду.

Мої перші кроки на цьому стадіоні, ваші гострі емоції, ваші вигуки та ваша енергія, яка завжди була особливою, як вдома, так і на виїзді.

Неаполь – футбольне місто, Неаполь живе футболом, і я щасливий бути частиною цієї великої історії. Я багато чому навчився тут, як на полі, так і поза ним. Я виріс як особистість і як гравець.

Для мене було великою честю носити цю футболку. Я хотів би подякувати всім, хто працює в клубі. Я хотів би подякувати тренерам, кожному члену персоналу, моїм партнерам по команді та вболівальникам.

Я прощаюся, але ви завжди будете у моєму серці, і я сподіваюся, що ми ще зустрінемося. Я знаю, що ваші серця дуже розбиті, але одного дня я вам все розповім.

Я хочу побажати вам успіху, щоб ви подарували цьому місту, цим людям Скудетто", – сказав Кварацхелія.

Хвіча Кварацхелія приєднався до Наполі влітку 2022 року, перейшовши з Динамо Батумі за 13,3 мільйона євро.

За 2,5 роки у Неаполі він провів 107 матчів, у яких відзначився 30 голами та 29 асистами.

У сезоні-2022/23 футболіст допоміг партенопейцям стати чемпіонами Італії. При цьому сам Хвіча був визнаний найкращим гравцем кампанії.

Нагадаємо, що Хвіча Кварацхелія продовжить свою кар'єру у складі ПСЖ. Там він отримає зарплату, яка у шість разів перевищує ту, яку він отримував у Неаполі.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Наполі ПСЖ Чемпіонат Італії, Серія А Хвіча Кварацхелія

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