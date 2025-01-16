Одного дня я вам все розповім: Кварацхелія записав прощальне відео фанатам Наполі
Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія записав звернення до фанатів неаполітанського клубу, у якому він повідомив про свій трансфер.
Це звернення 23-річний грузин опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Привіт, мені важко, але прийшов час прощатися.
Я провів тут дивовижний час, ми розділили разом багато спогадів, пережили багато дивовижних емоцій. Неаполь був моїм домом, де я почувався чудово завдяки кожному з вас.
Шлях, який ми пройшли разом, досі в моїй пам'яті, і він дуже емоційний. Я пам'ятаю свій перший гол і почуття, які ніколи не забуду.
Мої перші кроки на цьому стадіоні, ваші гострі емоції, ваші вигуки та ваша енергія, яка завжди була особливою, як вдома, так і на виїзді.
Неаполь – футбольне місто, Неаполь живе футболом, і я щасливий бути частиною цієї великої історії. Я багато чому навчився тут, як на полі, так і поза ним. Я виріс як особистість і як гравець.
Для мене було великою честю носити цю футболку. Я хотів би подякувати всім, хто працює в клубі. Я хотів би подякувати тренерам, кожному члену персоналу, моїм партнерам по команді та вболівальникам.
Я прощаюся, але ви завжди будете у моєму серці, і я сподіваюся, що ми ще зустрінемося. Я знаю, що ваші серця дуже розбиті, але одного дня я вам все розповім.
Я хочу побажати вам успіху, щоб ви подарували цьому місту, цим людям Скудетто", – сказав Кварацхелія.
Хвіча Кварацхелія приєднався до Наполі влітку 2022 року, перейшовши з Динамо Батумі за 13,3 мільйона євро.
За 2,5 роки у Неаполі він провів 107 матчів, у яких відзначився 30 голами та 29 асистами.
У сезоні-2022/23 футболіст допоміг партенопейцям стати чемпіонами Італії. При цьому сам Хвіча був визнаний найкращим гравцем кампанії.
Нагадаємо, що Хвіча Кварацхелія продовжить свою кар'єру у складі ПСЖ. Там він отримає зарплату, яка у шість разів перевищує ту, яку він отримував у Неаполі.