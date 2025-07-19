Арсенал включив Зінченка у заявку на матчі, які пройдуть в межах азійського турне

Український універсал Олександр Зінченко потрапив у заявку команди на матчі, які пройдуть в межах азійського передсезонного турне.

Список гравців оприлюднила пресслужба лондонського клубу.

Арсенал також опублікував плани команди на передсезонне азіатське турне – спочатку в Сінгапурі команда Мікеля Артети зустрінеться з Міланом та Ньюкаслом, а потім вирушить до Гонконгу на гру з Тоттенхемом.

Заявка Арсенала на азійське турне

Воротарі: Райя, Аррісабалага, Сетфорд, Рохас-Федорущенко;

Захисники: Саліба, Вайт, Габріель, Тімбер, Ківіор, Зінченко, Калафьорі, Льюїс-Скеллі, Ніколс, Салмон;

Півзахисники: Едегор, Нергор, Меріно, Локонга, Субіменді, Райс, Коплі;

Нападники: Сака, Мартінеллі, Троссар, Нванері, Нельсон, Гаверц, Кабіа, Дауман, Харріман-Аннус.

Раніше повідомлялося, що Зінченко може стати частиною гучного трансферу між Арсеналом та Міланом.

У сезоні-2024/25 Зінченко зіграв 23 матчі за "канонірів", у яких забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.