Спортинг сенсаційно програв друголіговій команді у фіналі Кубку Португалії

Спортинг 24 травня зустрівся з друголіговим Торренсе у фіналі Кубку Португалії з футболу сезону-2025/26.

Вже на старті матчу Зохі несподівано вивів номінальних гостей уперед. Мінімальна перевага футболістів Торренсе протрималася до 54-ї хвилини, коли Суарес повернув лісабонський колектив у боротьбу за трофей – 1:1.

В основний час Спортинг не зміг дотиснути суперника, тому протистояння перейшло у додаткові тайми. На 109 хвилині уругвайський нападник Араухо підвів команду, залишивши "зелено-білих" у меншості.

Автором історичного та водночас переможного голу став захисник із Кабо-Верде у складі Торренсе Стопіра, який реалізував пенальті за сім хвилин до кінця другого екстратайму.

Торренсе сенсаційно переміг Спортинг та тріумфував у кубковому турнірі.

Кубок Португалії з футболу

Фінал, 24 травня

Спортинг – Торренсе 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 4 Зохі, 1:1 – 54 Суарес, 1:2 – 113 Стопіра (п)

