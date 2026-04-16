Тренер Спортинга – про виліт із ЛЧ від Арсенала: Я вважаю, що ми заслуговували на більше

Головний тренер лісабонського Спортинга Руй Боржеш поділився емоціями після нульової мирової проти лондонського Арсенала та вильоту з 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Його цитує УЄФА.

"Каноніри" пройшли у півфінал турніру завдяки мінімальній перемозі у першому поєдинку (1:0) завдяки голу Кая Гаверца.

Наставник "зелено-білих" розповів, що пишається своєю командою попри припинення боротьби за трофей. Він переконаний, що його підопічні заслуговували на додатковий час.

"Я вважаю, що ми заслуговували на більше, можливо, на додатковий час. В обох іграх у Спортинга були кращі моменти. Характер і індивідуальність, які продемонструвала команда, борючись проти одного з найкращих колективів Європи, були вражаючими", – сказав Боржеш.

44-річний португальський спеціаліст додав, що нинішній Спортинг – це команда, яка любить контролювати м'яч, грати атакувально та володіти розвитком поєдинку. За словами Боржеша, від цих дій його підопічні не відмовилися у протистоянні з Арсеналом.

"Тут не може бути жодного розчарування, лише гордість за те, чого вони змогли досягти: два великі матчі проти однієї з найкращих команд Європи. Слово "фрустрація" для нас не існує – тільки відновлення. Якщо ми хочемо бути серед найкращих у Європі, ми повинні мати ментальну здатність реагувати на ігри кожні три дні. Для нас це додаткова мотивація", – відповів тренер португальського клубу.

Відзначимо, що Арсенал у півфіналі ЛЧ-2025/26 зіграє проти мадридського Атлетико, який в 1/4 вибив каталонську Барселону (сумарно 3:2 на користь "матрацників"). Поєдинки заплановані на 29 квітня (у Мадриді) та 5 травня ( Лондоні).