Учень Аморіма. Спортинг призначив нового головного тренера

Новим головним тренером португальського Спортинга призначено Жоао Перейру. Про це клуб із Лісабона оголосив у своїх соціальних мережах.

Раніше 40-річний фахівець працював помічником Рубена Аморіма, який 1 листопада залишив Спортинг і очолив Манчестер Юнайтед.

Жоао Перейра під час ігрової кар’єри виступав за Бенфіку, Брагу, Трабзонспор, Валенсію, а в 2021 році розпочав тренерську кар’єру в лісабонському клубі.

Спортинг здобув перемогу у всіх 11 турах на старті чемпіонату Португалії, завжяки чому йде на 1 місці в турнірній таблиці, маючи зараз 33 набрані очки в активі.

У Лізі чемпіонів Спортинг із 10 очками після 4 турів йде на другому місці в загальній турнірній таблиці, а в минулому турі лісабонці вдома розгромили англійський Манчестер Сіті (4:1).

Дебютний матч із Жоао Перейрою у ролі головного тренера Спортинг проведе 22 листопада у Кубку Португалії проти Амаранте.

Раніше повідомлялося про те, що Спортинг отримає 10 мільйонів євро компенсації за розірвання контракту з Аморімом.