Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Учень Аморіма. Спортинг призначив нового головного тренера

Денис Шаховець — 11 листопада 2024, 13:45
Учень Аморіма. Спортинг призначив нового головного тренера
Жоао Перейра
ФК Спортинг

Новим головним тренером португальського Спортинга призначено Жоао Перейру. Про це клуб із Лісабона оголосив у своїх соціальних мережах.

Раніше 40-річний фахівець працював помічником Рубена Аморіма, який 1 листопада залишив Спортинг і очолив Манчестер Юнайтед.

Жоао Перейра під час ігрової кар’єри виступав за Бенфіку, Брагу, Трабзонспор, Валенсію, а в 2021 році розпочав тренерську кар’єру в лісабонському клубі.

Спортинг здобув перемогу у всіх 11 турах на старті чемпіонату Португалії, завжяки чому йде на 1 місці в турнірній таблиці, маючи зараз 33 набрані очки в активі.

У Лізі чемпіонів Спортинг із 10 очками після 4 турів йде на другому місці в загальній турнірній таблиці, а в минулому турі лісабонці вдома розгромили англійський Манчестер Сіті (4:1).

Дебютний матч із Жоао Перейрою у ролі головного тренера Спортинг проведе 22 листопада у Кубку Португалії проти Амаранте.

Раніше повідомлялося про те, що Спортинг отримає 10 мільйонів євро компенсації за розірвання контракту з Аморімом.

Спортинг Рубен Аморім Жоао Перейра

Спортинг

Ідеальні проводи на Туманний Альбіон: Спортинг влаштував класичний камбек в останньому матчі Аморіма
Таємна кохана лідера Спортинга – хто вона? Знайомимося з дівчиною футболіста, який знищив Ман Сіті
УЄФА визначила найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів
Спортинг готовий продати свого бомбардира й навіть знизив суму відступних
Гвардіола: Зараз складний момент для Манчестер Сіті

Останні новини