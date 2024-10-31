Романо назвав деталі переходу Аморіма в Манчестер Юнайтед

Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Манчестер Юнайтед сплатить Спортингу компенсацію у розмірі 10 млн євро за тренера Рубена Аморіма.

Про це він повідомив у себе в соцмережі "Х" (Twitter).

"Португальський тренер розпочне роботу з Манчестер Юнайтед під час міжнародної паузи. Документи будуть підписані до кінця цього тижня. Контракт буде укладено до 2027 року. Спортинг отримає 10 млн євро, а також 1 млн євро за тренерський штаб фахівця", – написав журналіст.

🚨🔴 Rúben Amorim can be considered new Man United manager, confirmed.



Portuguese coach will start new #MUFC chapter during the international break;

documents to be signed this week.



Contract until 2027. Sporting to receive €10m clause — plus €1m for staff/30 days notice. pic.twitter.com/wIVcZyIL56 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2024

Раніше була інформація, що португальський фахівець укладе угоду з "червоними дияволами" на 2,5 роки з можливістю пролонгації ще на рік.

Нагадаємо, посаду головного тренера "червоних дияволів" покинув Ерік тен Гаг.

Аморім очолює Спортинг з 2020 року, за цей час він двічі приводив команду до перемог у чемпіонаті та Кубку Португалії.