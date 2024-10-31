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Романо назвав деталі переходу Аморіма в Манчестер Юнайтед

Руслан Травкін — 31 жовтня, 14:12
Романо назвав деталі переходу Аморіма в Манчестер Юнайтед
Рубен Аморім
Скріншот

Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Манчестер Юнайтед сплатить Спортингу компенсацію у розмірі 10 млн євро за тренера Рубена Аморіма.

Про це він повідомив у себе в соцмережі "Х" (Twitter).

"Португальський тренер розпочне роботу з Манчестер Юнайтед під час міжнародної паузи. Документи будуть підписані до кінця цього тижня.

Контракт буде укладено до 2027 року. Спортинг отримає 10 млн євро, а також 1 млн євро за тренерський штаб фахівця", – написав журналіст.

Раніше була інформація, що португальський фахівець укладе угоду з "червоними дияволами" на 2,5 роки з можливістю пролонгації ще на рік.

Нагадаємо, посаду головного тренера "червоних дияволів" покинув Ерік тен Гаг.

Аморім очолює Спортинг з 2020 року, за цей час він двічі приводив команду до перемог у чемпіонаті та Кубку Португалії.

Манчестер Юнайтед Фабріціо Романо Рубен Аморім

Манчестер Юнайтед

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