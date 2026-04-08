Тренер Спортинга назвав причину поразки від Арсенала у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Наставник лісабонського Спортинга Руй Боржеш відреагував на мінімальну поразку від лондонського Арсенала у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів.

Його слова наводить УЄФА.

Поєдинок закінчився гостьовою звитягою "канонірів" 0:1 завдяки голу Кая Гаверца на 90+1 хвилині.

Головний тренер "зелено-білих" розповів, що ця гра була збалансованою навіть із точки зору володіння м'ячем. На думку Боржеша, його команда мала найкращі гольові моменти, контролювала гру, тому він задоволений її виступом попри поразку.

За словами коуча, його підопічні пропустили пізній гол через втрату концентрації, яка коштувала їм дуже дорого.

"Це засмучує. Природно відчувати трохи розчарування після чудового матчу проти команди світового рівня. Якщо подивитися на 92 хвилини, у нас було три чи чотири реальні моменти, а у них жодного, окрім скасованого голу. Нам просто потрібно було бути трохи точнішими перед воротами. Це футбол. Піднімаємо голови і віримо, що все можливо. Я вважаю, що нам потрібно бути зрілими та розумними у підході до того, щоб перевернути результат, враховуючи, що ми граємо проти команди світового рівня, яка може змінити хід гри в найменшому просторі, як це сталося з голом. Я тепер цілком переконаний, що ми будемо конкурентоспроможними в Лондоні і доведемо це протистояння до кінця", – сказав Боржеш.

Матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ Арсенал – Спортинг запланований на 15 квітня. Початок – о 22:00 (за київським часом).

Напередодні цієї гри лісабонський клуб зіграє виїзний поєдинок чемпіонату Португалії проти Ештрели (11 квітня о 22:30).

