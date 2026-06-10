Чинний переможець Ліги чемпіонів може підписати воротаря збірної України

Голкіпер київського ХІТа та збірної України з футзалу Олександр Сухов може продовжити кар'єру в португальському Спортингу.

Про це повідомляє ZeroZero.

За їхньою інформацією, Спортинг зараз шукає заміну голкіперу команди Енріке Рафаньїну. Після невдалої спроби підписати Матеуса Ассунсао з Жоїнвілі Спортинг переключив свою увагу саме на Сухова.

29-річний воротар ХІТа є основним голкіпером збірної України. Захищав кольори команди на останньому чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу-2024, де команда завоювала бронзу.

Зазначимо, що Спортинг є чинним переможцем Ліги чемпіонів з футзалу. У складі команди виступає російський форвард Іван Чішкала.

Минулого тижня ХІТ із Суховим у складі вчветверте поспіль став чемпіоном України.