Чинний переможець Ліги чемпіонів може підписати воротаря збірної України
Олександр Сухов
АФУ
Голкіпер київського ХІТа та збірної України з футзалу Олександр Сухов може продовжити кар'єру в португальському Спортингу.
Про це повідомляє ZeroZero.
За їхньою інформацією, Спортинг зараз шукає заміну голкіперу команди Енріке Рафаньїну. Після невдалої спроби підписати Матеуса Ассунсао з Жоїнвілі Спортинг переключив свою увагу саме на Сухова.
29-річний воротар ХІТа є основним голкіпером збірної України. Захищав кольори команди на останньому чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу-2024, де команда завоювала бронзу.
Зазначимо, що Спортинг є чинним переможцем Ліги чемпіонів з футзалу. У складі команди виступає російський форвард Іван Чішкала.
Минулого тижня ХІТ із Суховим у складі вчветверте поспіль став чемпіоном України.