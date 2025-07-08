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Срна – про війну: Настав час сісти за стіл переговорів та підписати мирну угоду

Володимир Максименко — 8 липня 2025, 08:31
Срна – про війну: Настав час сісти за стіл переговорів та підписати мирну угоду
Дарійо Срна
Getty Images

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна висловився про війну, яка триває вже 11 років та розповів про зменшення підтримки з боку західного світу.

Слова функціонера наводить Marca.

"Про Україну вже не говорять так, як раніше. У світі є інші війни, і те, що відбувається тут, перестало бути в центрі уваги. Але ситуація не змінилася.

Ми сподіваємося, що війна скоро завершиться, бо це занадто для всіх. Настав час сісти за стіл, поговорити та підписати мирну угоду", – розповів Срна.

Окрім того, хорват прокоментував складність роботи директором клубу, який живе у воєнний час.

"Твоя робота – це не лише бути спортивним директором, генеральним директором або тренером. Ти ще й батько, брат для багатьох молодих гравців, які приїздять із Бразилії та інших країн.

Для них війна – це щось далеке, і не просто пояснити, що відбувається, коли ракети атакують Київ чи будь-яке інше місто. Є гравці, які втратили рідних та близьких – це нестерпний біль", – резюмував Срна.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про подвійні стандарти ФІФА. Зокрема, він зазначив, що ФІФА ставиться до українських клубів так само як і до російських. 

Окрім того, сам Срна розкритикував федерацію за відсутність належної підтримки вітчизняних команд.

війна Чемпіонат України, УПЛ Дарійо Срна Шахтар Донецьк

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