Срна – про війну: Настав час сісти за стіл переговорів та підписати мирну угоду

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна висловився про війну, яка триває вже 11 років та розповів про зменшення підтримки з боку західного світу.

Слова функціонера наводить Marca.

"Про Україну вже не говорять так, як раніше. У світі є інші війни, і те, що відбувається тут, перестало бути в центрі уваги. Але ситуація не змінилася.

Ми сподіваємося, що війна скоро завершиться, бо це занадто для всіх. Настав час сісти за стіл, поговорити та підписати мирну угоду", – розповів Срна.

Окрім того, хорват прокоментував складність роботи директором клубу, який живе у воєнний час.

"Твоя робота – це не лише бути спортивним директором, генеральним директором або тренером. Ти ще й батько, брат для багатьох молодих гравців, які приїздять із Бразилії та інших країн.

Для них війна – це щось далеке, і не просто пояснити, що відбувається, коли ракети атакують Київ чи будь-яке інше місто. Є гравці, які втратили рідних та близьких – це нестерпний біль", – резюмував Срна.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про подвійні стандарти ФІФА. Зокрема, він зазначив, що ФІФА ставиться до українських клубів так само як і до російських.

Окрім того, сам Срна розкритикував федерацію за відсутність належної підтримки вітчизняних команд.