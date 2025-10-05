На другий тайм вийшла інша команда, – Бартулович оцінив нічию Металіста 1925 з Динамо

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович оцінив дії своїх футболістів у нічийному матчі з Динамо Київ.

Фахівець поспілкувався з Football Hub.

"Хлопці повірили в серію – одна перемога, друга, гарний матч із Шахтарем. Перший тайм сьогодні був не таким, як би нам хотілось. Це заслуга Динамо – вони тисли, гол забили, а ми багато помилялись.

Ми поговорили з футболістами, на другий тайм вийшла інша команда. Забили заслужений гол, взяли нічию. У нас новий колектив, багато нових гравців. Кожну гру ми налаштовуємось на перемогу – так і будемо далі працювати", – розповів Бартулович.

Металіст 1925 набрав 15 очок та залишається на п'ятій позиції, поступаючись Поліссю також за різницею забитих та пропущених.

Раніше повідомлялось, що харків'яни взимку можуть підписати одного з легіонерів Колоса.