Троянди і доріжка з пелюсток: футболіст Динамо зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині
Футболіст Динамо Олександр Яцик зробив один із найважливіших кроків у житті, і зробив це максимально ефектно.
На Великдень, 12 квітня, гравець освідчився своїй коханій Марині. Локацією була обрана київська набережна, але оформлення більше нагадувало сцену з фільму: серце з квітів, біла доріжка, обрамлена трояндами, та заздалегідь запрошені фотографи, щоб зафіксувати цей момент.
Дівчина поділилася кадрами події у соцмережах, і, судячи з усього, емоції були на максимумі.
Фінал цієї історії максимально очікуваний, але від того не менш приємний – Марина сказала "так".
Раніше повідомлялося, що юний зірковий форвард Динамо одружився після скандального матчу з Карпатами.