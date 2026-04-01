Троянди і доріжка з пелюсток: футболіст Динамо зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині

Футболіст Динамо Олександр Яцик зробив один із найважливіших кроків у житті, і зробив це максимально ефектно.

На Великдень, 12 квітня, гравець освідчився своїй коханій Марині. Локацією була обрана київська набережна, але оформлення більше нагадувало сцену з фільму: серце з квітів, біла доріжка, обрамлена трояндами, та заздалегідь запрошені фотографи, щоб зафіксувати цей момент.

Дівчина поділилася кадрами події у соцмережах, і, судячи з усього, емоції були на максимумі.

Фінал цієї історії максимально очікуваний, але від того не менш приємний – Марина сказала "так".

