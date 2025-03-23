Спаллетті – про матч з Німеччиною: Ми ще пам'ятаємо 2006 рік

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті поділився думками напередодні матчу-відповіді проти Німеччини у чвертьфіналі Ліги націй.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Ми починаємо матч із невдалої позиції, але нам потрібно буде повторити те, що було у четвер. Ми грали дуже добре. Німеччина – добра команда, але якщо ми зіграємо так, як на "Сан-Сіро" – ми виграємо.

Ми все ще пам'ятаємо 2006 рік і повинні використати це у нашій грі. Без спогадів життя нічого не варте", – розповів Спаллетті.