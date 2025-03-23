Спаллетті – про матч з Німеччиною: Ми ще пам'ятаємо 2006 рік
Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті поділився думками напередодні матчу-відповіді проти Німеччини у чвертьфіналі Ліги націй.
Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.
"Ми починаємо матч із невдалої позиції, але нам потрібно буде повторити те, що було у четвер. Ми грали дуже добре. Німеччина – добра команда, але якщо ми зіграємо так, як на "Сан-Сіро" – ми виграємо.
Ми все ще пам'ятаємо 2006 рік і повинні використати це у нашій грі. Без спогадів життя нічого не варте", – розповів Спаллетті.
Зазначимо, що поєдинок між "Скуадрою" та "Бундестім" відбудеться сьогодні, 23 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, перший матч цих команд завершився мінімальною перемогою підопічних Нагельсманна.
Раніше Спаллетті розповів, чи планує повертатись до клубної роботи.