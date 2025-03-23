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Спаллетті – про матч з Німеччиною: Ми ще пам'ятаємо 2006 рік

Володимир Максименко — 23 березня 2025, 09:51
Спаллетті – про матч з Німеччиною: Ми ще пам'ятаємо 2006 рік
Лучано Спаллетті
УЄФА

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті поділився думками напередодні матчу-відповіді проти Німеччини у чвертьфіналі Ліги націй.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Ми починаємо матч із невдалої позиції, але нам потрібно буде повторити те, що було у четвер. Ми грали дуже добре. Німеччина – добра команда, але якщо ми зіграємо так, як на "Сан-Сіро" – ми виграємо.

Ми все ще пам'ятаємо 2006 рік і повинні використати це у нашій грі. Без спогадів життя нічого не варте", – розповів Спаллетті.

Зазначимо, що поєдинок між "Скуадрою" та "Бундестім" відбудеться сьогодні, 23 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, перший матч цих команд завершився мінімальною перемогою підопічних Нагельсманна.

Раніше Спаллетті розповів, чи планує повертатись до клубної роботи.

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Лучано Спаллетті

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