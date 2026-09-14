Цього не повинно було статися: Спаллетті – про першу поразку Ювентуса в сезоні

Наставник Ювентуса Лучано Спаллетті висловився про поразку від Сассуоло (2:3) у четвертому турі Серії А.

Його слова передає сайт Джанлуки Ді Марціо.

Фахівець був розчарований цим результатом. Він вважає, що команда втратила баланс наприкінці гри, але це сталось через велике бажання перемогти.

"Це боляче, тому що команда могла вирвати перемогу наприкінці і заслуговувала на те, щоб переломити хід гри, але ми явно втратили баланс, і цього не повинно було статися. Коли вісім гравців пішли вперед в атаку, позаду утворилися величезні розриви. Проте раніше ми мали шанси виграти з рахунком 3:2, тому гравці повірили у перемогу, і я був тим, хто підштовхував їх йти вперед і вигравати. Можливо, вони сприйняли мої слова занадто буквально, і всі одночасно підключилися до атаки. Ми повинні відзначити позитивний намір і бажання перемогти за будь-яку ціну, і я вважаю, що вони створили ситуації, аби переломити гру та здобути всі три очки. Але кінцівку ми провели надто розбалансовано. Те, що ми залишили такі вільні зони – це, безсумнівно, наша провина, проте вона випливає з бажання перемогти", – сказав Спаллетті.

Зазначимо, що чотири із п'яти голів у матчі були забиті після 80-ї хвилини. Туринці двічі відігравались, проте в компенсований час усе ж таки втратили нічийний результат.

Ця поразка стала першою для "Старої синьйори" в сезоні-2026/27. Команда має у своєму активі сім залікових балів після чотирьох турів Серії А.

Наступний поєдинок Ювентус проведе 17 вересня в Лізі Європи. Його суперником буде нідерландський Неймеген.