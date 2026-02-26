Ювентус хоче продовжити контракт зі Спаллетті

Керівництво Ювентуса планує незабаром продовжити контракт із головним тренером команди, Лучано Спаллетті.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Про наміри продовжити співпрацю з тренером оголосив спортивний директор Ювентуса Джорджо К'єлліні.

"Нова угода з Лучано Спаллетті ніколи не була під сумнівом. Це один із наших пріоритетів. Незабаром ми зустрінемося для того, щоби обговорити деталі", – заявив К'єлліні.

Спаллетті очолив Ювентус лише наприкінці жовтня 2025 року. Його контракт розрахований до кінця поточного сезону. Під його керівництвом команда провела 26 матчів, у яких здобула 14 перемог і зазнала 6 поразок.

Напередодні Ювентус в овертаймі вилетів із Ліги чемпіонів від Галатасарая (5:7 за сумою двох матчів).