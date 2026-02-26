Ювентус хоче продовжити контракт зі Спаллетті
Лучано Спаллетті
ФК Ювентус
Керівництво Ювентуса планує незабаром продовжити контракт із головним тренером команди, Лучано Спаллетті.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Про наміри продовжити співпрацю з тренером оголосив спортивний директор Ювентуса Джорджо К'єлліні.
"Нова угода з Лучано Спаллетті ніколи не була під сумнівом. Це один із наших пріоритетів. Незабаром ми зустрінемося для того, щоби обговорити деталі", – заявив К'єлліні.
Спаллетті очолив Ювентус лише наприкінці жовтня 2025 року. Його контракт розрахований до кінця поточного сезону. Під його керівництвом команда провела 26 матчів, у яких здобула 14 перемог і зазнала 6 поразок.
Напередодні Ювентус в овертаймі вилетів із Ліги чемпіонів від Галатасарая (5:7 за сумою двох матчів).