Спаллетті – четвертий тренер, який здобув 300 перемог у Серії А

Наставник туринського Ювентуса Лучано Спаллетті став четвертим тренером у історії Серії А, який здобув 300 перемог у елітному дивізіоні чемпіонату Італії.

Про це повідомляє Opta.

Напередодні Ювентус у 31 турі Серії А двома обіграв Дженоа Руслана Малиновського з рахунком 2:0. Для Спаллетті ця перемога стала ювілейною, 300-ю в тренерській кар'єрі в Серії А.

До нього досягнути такої позначки зуміли лише три тренери в історії: Джованні Трапаттоні (сумарно 352 перемоги), Массіміліано Аллегрі (320) і Нерео Рокко (302).

Окрім Ювентуса, Спаллетті у своїй тренерській біографії у Серії А також працював із Емполі, Сампдорією, Венецією, Удінезе, Ромою, Інтером і Наполі. В 2023 році завоював чемпіонство з Наполі.