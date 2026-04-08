Ювентус узгодив новий контракт зі Спаллетті

Наставник туринського Ювентуса Лучано Спаллетті близький до продовження контракту з клубом.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Сторони доопрацювали деталі угоди під час перерви на міжнародні матчі. Договір буде розрахований до літа 2028 року. Зарплата 67-річного спеціаліста буде складати 5-6 млн млн євро на сезон + бонуси

Зазначається, що новий контракт узгоджений. Офіційне оголошення має відбутися до початку суботнього матчу прти Аталанти.

Фахівець очолив Ювентус наприкінці жовтня 2025-го. Чинна угода 67-річного італійського спеціаліста з туринцями розрахована до кінця поточного сезону-2025/26, де Ювентус сенсаційно вилетів у плейоф Ліги чемпіонів від турецького Галатасарая (сумарно за двома матчами 7:5).

Натомість у чемпіонаті туринський гранд із 57 балами йде п'ятим після 31 туру Серії А.

Раніше повідомлялося, що Спаллетті став четвертим тренером в історії Серії А, який здобув 300 перемог в елітному дивізіоні чемпіонату Італії.