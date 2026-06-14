Сомалійський арбітр отримає повний гонорар за ЧС попри відмову США у в'їзді

Сомалійський арбітр Омар Артан, якому відмовили у в'їзді до США для обслуговування матчів чемпіонату світу-2026 року, все одно отримає повний гонорар за турнір.

Про це повідомляє BBC.

За даними видання, арбітри не знають точної суми гонорару, який вони отримають за суддівство на чемпіонаті світу, а його виплачують лише після завершення турніру.

Суддю протягом 11 годин допитували американські імміграційні органи в міжнародному аеропорту Маямі, після чого таки не пустили його в США, де він мав обслуговувати матчі цьогорічного чемпіонату світу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа пояснила недопуск Артана зв'язками з особами, вірогідно, приналежними до терористичних організацій. Сомалі входить до переліку держав, на які в США поширюються обмеження на в'їзд.

Артан заперечив будь-які зв'язки з сомалійським бойовим угрупованням Аль-Шабаб, заявивши, що мав усі належні документи та є просто рефері, який намагався втілити найбільшу мрію свого життя.

Після цього УЄФА вирішила призначити Артана на Суперкубок УЄФА, який відбудеться 12 серпні в австрійському Зальцбургу.