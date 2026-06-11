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Сомалійський суддя, якого не пустили в США, обслужить Суперкубок УЄФА

Олег Дідух — 11 червня 2026, 17:18
Сомалійський суддя, якого не пустили в США, обслужить Суперкубок УЄФА
Омар Абдулкадір Артан
Getty Images

Сомалійський арбітр Омар Абдулкадір Артан обслужить матч за Суперкубок УЄФА 2026 року між французьким ПСЖ і англійською Астон Віллою.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Останніми днями ім'я Артана стало широко відомим після того, як американські прикордонники не пустили його в США, де він мав обслуговувати матчі чемпіонату світу 2026 року. Адміністрація президента США Дональда Трампа пояснила недопуск Артана зв'язками з особами, вірогідно, приналежними до терористичних організацій. Сомалі входить до переліку держав, на які в США поширюються обмеження на в'їзд.

Після цього УЄФА вирішила призначити Артана на Суперкубок УЄФА, який відбудеться 12 серпні в австрійському Зальцбургу.

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