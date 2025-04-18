Маленький вболівальник МЮ підкорив соцмережі щирою реакцією на драму у матчі з Ліоном
Вчорашній матч чвертьфіналу Ліги Європи між Манчестер Юнайтед та Ліоном став справжньою драмою, яка зачепила фанатів у всьому світу.
Маленький вболівальник, який прийшов із батьком подивитися гру улюбленої команди, за рахунку 3:4 почав плакати. Хлопчик не вірив у те, що "червоні дияволи" зможуть перемогти, проти у футболістів була інша думка.
За пару хвилин ситуація змінилася кардинально. Манкуніанці забили двічі, шокувавши своїм характером фанатів!
Оператори знов навели камери на малого хлопця, який вже сміявся на руках у батька. Цей епізод швидко став хітом, завірусившись у соцмережах.
Нагадаємо, матч між МЮ та Ліоном завершився вольовою перемогою "червоних дияволів" із рахунком 5:4.
На "Чемпіоні" доступний відеоогляд драматичної зустрічі команд.
Зазначимо, що завдяки цій важкій звитязі Манчестер Юнайтед встановив унікальний єврокубкових рекорд.