Маленький вболівальник МЮ підкорив соцмережі щирою реакцією на драму у матчі з Ліоном

Вчорашній матч чвертьфіналу Ліги Європи між Манчестер Юнайтед та Ліоном став справжньою драмою, яка зачепила фанатів у всьому світу.

Маленький вболівальник, який прийшов із батьком подивитися гру улюбленої команди, за рахунку 3:4 почав плакати. Хлопчик не вірив у те, що "червоні дияволи" зможуть перемогти, проти у футболістів була інша думка.

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За пару хвилин ситуація змінилася кардинально. Манкуніанці забили двічі, шокувавши своїм характером фанатів!

Оператори знов навели камери на малого хлопця, який вже сміявся на руках у батька. Цей епізод швидко став хітом, завірусившись у соцмережах.

90 seconds between these two emotions 🤩✨ pic.twitter.com/AaeCkOtG1P — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 17, 2025

Нагадаємо, матч між МЮ та Ліоном завершився вольовою перемогою "червоних дияволів" із рахунком 5:4.

На "Чемпіоні" доступний відеоогляд драматичної зустрічі команд.

Зазначимо, що завдяки цій важкій звитязі Манчестер Юнайтед встановив унікальний єврокубкових рекорд.