Кєнти знайшли своє покликання: Мілевський і Алієв робили коктейлі фанатам за донат на ЗСУ

Колишні гравці збірної України та київського Динамо Артем Мілевський і Олександр Алієв опинились у центрі уваги, але цього разу – не на футбольному полі, а за барною стійкою.

Легендарні друзі вирішили змінити амплуа й спробувати себе в ролі барменів… заради благородної мети.

У межах благодійної ініціативи на підтримку Збройних Сил України футболісти пригощали фанатів авторськими коктейлями. Кожен напій – за донат для ЗСУ.

Подія швидко зібрала натовп шанувальників в одному з барів Києва, охочих не лише скуштувати коктейль від кєнтів, а й зробити внесок у перемогу.

Нагадаємо, у перші дні повномасштабного вторгнення Олександр Алієв пішов у територіальну оборону Києва, після чого приєднався до лав Збройних сил України. Він навіть отримав посвідчення учасника бойових дій.

Пізніше уродженець Хабаровська з'явився у базі розшуку Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.