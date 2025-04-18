Манчестер Юнайтед в матчі з Ліоном встановив єврокубковий рекорд
Манчестер Юнайтед переміг Ліон в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи та встановив історичне єврокубкове досягнення.
Про це повідомляє аналітичний портал Opta.
Англійський колектив став першим клубом, який зміг забити 2+ голи на 120-й хвилині в межах одного з трьох єврокубкових змагань.
До того ж цей матч встановив рекорд результативності в овертаймі – команди забили на двох одразу п'ять м'ячів.
Зазначимо, що у півфіналі Манчестер Юнайтед зіграє проти Атлетико Більбао.
Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановані на 1 та 8 травня відповідно. Фінал має відбутися 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес", що є домашньою ареною Атлетика.
Відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Ліон доступний на сайті "Чемпіон". Раніше підсумки матчу підбив тренер "манкуніанців" Рубен Аморім.