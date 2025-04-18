Манчестер Юнайтед в матчі з Ліоном встановив єврокубковий рекорд

Манчестер Юнайтед переміг Ліон в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи та встановив історичне єврокубкове досягнення.

Про це повідомляє аналітичний портал Opta.

Англійський колектив став першим клубом, який зміг забити 2+ голи на 120-й хвилині в межах одного з трьох єврокубкових змагань.

120 - Manchester United are the first team in history to score two goals in the 120th minute of a major European match. Amorimtime. pic.twitter.com/d9VCeb0Wiq — OptaJoe (@OptaJoe) April 17, 2025

До того ж цей матч встановив рекорд результативності в овертаймі – команди забили на двох одразу п'ять м'ячів.

5 - Tonight's game between Manchester United and Lyon is the first match in major European football history to see five goals scored after extra-time. Chaos. pic.twitter.com/PwWruh2awz — OptaJoe (@OptaJoe) April 17, 2025

Зазначимо, що у півфіналі Манчестер Юнайтед зіграє проти Атлетико Більбао.

Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановані на 1 та 8 травня відповідно. Фінал має відбутися 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес", що є домашньою ареною Атлетика.

Відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Ліон доступний на сайті "Чемпіон". Раніше підсумки матчу підбив тренер "манкуніанців" Рубен Аморім.