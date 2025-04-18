Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Юнайтед в матчі з Ліоном встановив єврокубковий рекорд

Володимир Максименко — 18 квітня 2025, 10:03
Манчестер Юнайтед в матчі з Ліоном встановив єврокубковий рекорд
https://x.com/ManUtd

Манчестер Юнайтед переміг Ліон в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи та встановив історичне єврокубкове досягнення.

Про це повідомляє аналітичний портал Opta.

Англійський колектив став першим клубом, який зміг забити 2+ голи на 120-й хвилині в межах одного з трьох єврокубкових змагань.

До того ж цей матч встановив рекорд результативності в овертаймі – команди забили на двох одразу п'ять м'ячів.

Зазначимо, що у півфіналі Манчестер Юнайтед зіграє проти Атлетико Більбао.

Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановані на 1 та 8 травня відповідно. Фінал має відбутися 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес", що є домашньою ареною Атлетика.

Відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Ліон доступний на сайті "Чемпіон". Раніше підсумки матчу підбив тренер "манкуніанців" Рубен Аморім

Ліон Манчестер Юнайтед Рекорд Ліга Європи-2024/25

Манчестер Юнайтед

Аморім: Хтось колекціонує футболки, а я хотів би зберегти шум трибун "Олд Траффорд"
Важко це пояснити, – Фонсека висловився про драматичну поразку Ліона від МЮ
Два голи на 120-й: огляд неймовірного матчу Манчестер Юнайтед – Ліон
Тоттенгем здолав Айнтрахт, драма Манчестер Юнайтед та Буде-Глімт на шляху до півфіналу Ліги Європи
АПЛ перенесла матч Челсі – Манчестер Юнайтед: відома причина

Останні новини