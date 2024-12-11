Слован Ігнатенка став другим клубом, який втратив шанси вийти у плейоф Ліги чемпіонів

Слован, за який виступає український півзахисник Данило Ігнатенко, втратив всі шанси пробитися у плейоф Ліги чемпіонів.

Це сталося після поразки від мадридського Атлетико в 6-му турі основного етапу турніру.

Після шести турів у Слована нуль очок та остання сходинка у загальній таблиці Ліги чемпіонів. Останню, 24-ту сходинку у зоні плейоф посідає ПСЖ, який має сім пунктів, отже навіть попри можливі перемоги у двох останніх матчах клуб з Братислави все одно далі не пройде.

Раніше першим невдахою Ліги чемпіонів, який достроково втратив шанси на плейоф, став німецький РБ Лейпциг.