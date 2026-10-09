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Словаччина – Україна: онлайн-трансляція матчу плейоф відбору на ЧС-2027

Софія Кулай — 9 жовтня 2026, 12:05
Словаччина – Україна: онлайн-трансляція матчу плейоф відбору на ЧС-2027
Словаччина – Україна: онлайн матчу
УАФ

У п'ятницю, 9 жовтня, о 19:00 (за київським часом) жіноча збірна України з футболу проведе свій перший матч проти Словаччини у плейоф відбору на чемпіонат світу-2027.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Tatran Arena" у Пряшові.

Дивіться пряму трансляцію гри, організовану УАФ, на "Чемпіоні".

Напередодні ігор команда Ії Андрущак провела навчально-тренувальний збір у Словаччині. Із повною заявкою жіночої збірної можна ознайомитися – тут.

Друга зустріч між цими збірними запланована на 13 жовтня та розпочнеться о 18:00 у Кошице. Переможець двоматчевого протистояння вийде на тріумфаторку пари Греція – Англія, де беззаперечними фаворитками є англійські футболістки.

Зазначимо, що жіноча синьо-жовта команда ще ніколи не грала у фінальній стадії Мундіалю.

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