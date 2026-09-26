Зіркова іспанська футболістка завела OnlyFans: дівчина пояснила несподіване рішення

Капітанка та воротарка жіночої команди Атлетіко Лола Гальярдо здивувала футбольних уболівальників несподіваним рішенням. Володарка жіночої Ліги чемпіонів та триразова чемпіонка Іспанії оголосила про запуск власного блогу на платформі OnlyFans, яка зазвичай має зовсім іншу репутацію.

Втім, Гальярдо вирішила використати ресурс для зовсім іншої мети. Футболістка хоче показувати прихильникам те, що зазвичай залишається за кадром: тренування, підготовку до матчів, відновлення, повсякденне життя та особисті моменти.

"Жіночий футбол стрімко набирає популярності, і зараз найкращий час, щоб бути частиною цього світу. Саме тому я дуже рада приєднатися до OnlyFans. Ця платформа стане ще одним простором, де вболівальники зможуть стежити за моїм шляхом протягом сезону, дізнаватися мене поза футбольним полем і ближче знайомитися зі світом жіночого футболу", – пояснила Гальярдо.

У своєму блозі футболістка також планує ділитися моментами підготовки до матчів, відновленням після ігор та іншими епізодами особистого життя. Серед тем, які вона показує фанатам, – відпочинок із дружиною Крістіною Вісенте, захоплення кулінарією, паделем і модою, а також очікування народження їхньої дитини.

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На платформі є і платний ексклюзивний контент. Наприклад, Гальярдо показувала, як її одноклубниці з Атлетіко намагалися вгадати стать майбутньої дитини. Водночас футболістка не робить ставку на відверті публікації, а використовує OnlyFans як спосіб стати ближчою до своїх прихильників і показати інший бік життя професійної спортсменки.

Нагадаємо, Гальярдо виграла жіночу Лігу чемпіонів у 2020 році разом із Ліоном, а також тричі ставала чемпіонкою Іспанії.

Раніше повідомлялося, що колишнього футболіста збірної Англії помітили на побаченні із порнозіркою та моделлю OnlyFans.