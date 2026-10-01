Харків програв Торренсе та завершив виступи в жіночому Кубку Європи

ФК Харків поступився португальському Торренсе у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Кубку Європи.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

Господарки відкрили рахунок на 25-й хвилині завдяки голу Маршалл, а на початку другого тайму Хейс подвоїла їхню перевагу.

На 54-й хвилині Вікторія Гірин скоротила відставання Харкова. Однак відігратися українській команді не вдалося: Веймер та Родрігес забили ще двічі й встановили остаточний рахунок.

У першій зустрічі харків'янки також поступилися – 1:2. Таким чином, Торренсе виграв протистояння із загальним рахунком 6:2 та пройшов до 1/8 фіналу, а Харків завершив єврокубковий сезон.

Кубок Європи серед жінок

Другий кваліфікаційний раунд

Матч-відповідь, 30 вересня

Торренсе – Харків 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Маршалл; 2:0 – 49 Хейс; 2:1 – 54 Гірин; 3:1 – 75 Веймер; 4:1 – 84 Родрігес.

Зазначимо, що харківський клуб залишався єдиним представником України у жіночому Кубку Європи після поразки Сістерс Одеса та Колоса.