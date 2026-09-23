В EA FC 27 знайшли курйозний баг: жіночі персонажі ходять у спідній білизні

У новій EA FC 27 гравці встигли виявити незвичний баг, який одразу привернув увагу спільноти. Через помилку жіночі персонажі гри з'являються в одному спідньому вбранні не лише в роздягальні, а й безпосередньо на футбольному полі та під час святкувань голів.

Курйозний баг проявляється у різних ігрових ситуаціях. Персонажі можуть пересуватися стадіоном у такому вигляді, а також потрапляти в кадр під час святкування забитих м'ячів, через що звичайні ігрові епізоди перетворюються на доволі абсурдні сцени.

Очевидно, йдеться саме про технічну помилку, яка виникла під час відображення моделей персонажів або їхнього екіпірування. Водночас баг уже встиг привернути увагу гравців, які активно обговорюють його у соцмережах.

Поки що EA Sports офіційно не коментувала цю ситуацію та не повідомляла, коли саме помилку планують виправити. Не виключено, що розробники усунуть її в одному з найближчих оновлень гри.

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Нагадаємо, із рейтингами нового футбольного симулятора можна ознайомитися на офіційному сайті гри.

Повноцінний реліз EA Sports FC 27 запланований на 24 вересня. На "Чемпіоні" також можна ознайомитися із трейлером гри.