Жіноча збірна України визначилася з заявкою на плейоф відбору до ЧС-2027

Тренерський штаб жіночої збірної України з футболу визначився із заявкою команди на матчі плейоф відбору до чемпіонату світу-2027.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Заявка збірної України:

Воротарки: Дар'я Келюшик (Колос), Катерина Самсон (Сістерс), Катерина Боклач (Реал Ла-Лув'єр, Бельгія)

Захисниці: Любов Шматко, Леся Ольхова, Марина Шайнюк (усі — Металіст 1925), Катерина Корсун, Анна Петрик (обидві — Славія Чехія), Яна Котик (Глазго Сіті Шотландія), Анастасія Вороніна (Сістерс), Яна Деркач (Бешикташ, Туреччина)

Півзахисниці: Надія Куніна, Лідія Заборовець, Вікторія Гірин, Таміла Хімич, Вероніка Андрухів (усі — Металіст 1925), Даяна Семків (Колос), Юлія Христюк (Хіберніан, Шотландія), Яна Калініна (Сістерс)

Нападниці: Єлизавета Молодюк (Металіст 1925), Вікторія Остапів (Колос), Інна Глущенко (Сент-Етьєн, Франція), Роксолана Кравчук (Славія Чехія), Таня Бойчук (Монреаль Роузес, Канада)

9 і 13 жовтня в першому раунді плейоф українки зіграють зі Словаччиною. В разі успіху в другому раунді на збірну України чекатиме переможець протистояння між Англією та Грецією.