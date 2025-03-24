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Словаччина U-17 – Україна U-17: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 24 березня 2025, 18:53
Словаччина U-17 – Україна U-17: онлайн-трансляція
УАФ

У вівторок, 25 березня, збірна України U-17 проведе останній матч у другому раунді відбору на Євро-2025 U-17. Суперником українців будуть однолітки зі Словаччини.

Дивіться відеотрансляцію матчу Словаччина U-17 – Україна U-17 у прямому етері на "Чемпіоні". Початок о 16:30 за Києвом.

Раніше юнацька збірна України U-17 зазнала двох поразок – від Хорватії (1:2) та Італії (1:2) – і втратила шанси на вихід на Євро-2025.

Востаннє на чемпіонаті Європи вікової категорії U17 українці грали у 2024 році: тоді "синьо-жовті" вибули за підсумками групового раунду.

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