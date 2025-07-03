Це мало було справжнє літо мрії для Жоти: Слот – про трагічну смерть футболіста

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відреагував на трагічну смерть португальського нападника команди Діогу Жоти.

Цитує наставника пресслужба "червоних".

Слот заявив, що для Жоти це мало бути справжнє літо мрії.

"Що взагалі можна сказати в такий момент, коли шок і біль настільки глибокі? Я хотів би мати потрібні слова, але знаю, що їх немає. Усе, що я маю, — це почуття, які, впевнений, поділяють багато людей. Почуття до людини та гравця, якого ми щиро любили, і до родини, про яку ми так дбаємо.

Мої перші думки – не думки футбольного менеджера. Це думки батька, сина, брата та дядька, й вони звернені до родини Діогу та Андре Сілви, яка пережила настільки немислиму втрату.

Останнього разу, коли ми спілкувались, я привітав Діогу з перемогою в Лізі націй і побажав удачі в майбутньому весіллі. Це було справжнє літо мрії для Діогу і його сім’ї, і саме тому ця трагедія така болісна.

Коли настане час, ми святкуватимемо досягнення Діогу, згадуватимемо його голи і співатимемо його пісню. А поки що ми пам’ятатимемо його як унікальну людину і сумуватимемо за ним. Його ім’я — Діогу", – сказав Слот.