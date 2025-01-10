Слот – про трансферні чутки: Жодних коментарів, там все неправда
Арне Слот
BBC
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відмовився змістовно коментувати трансферні чутки навколо клубу та заявив, що серед них майже нема правди.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Зараз січень, зробіть на цьому увагу. Я вже казав вам після гри з Вест Гемом: не розчаровуйте мене, назвіть всі імена.
В дев'яти випадках з десяти, ваші чутки будуть неправдою. Що мені коментувати? В мене немає коментарів, просто продовжуйте у тому ж дусі", – заявив Слот.
Зазначимо, що довгий час ЗМІ пов'язують захисника Ліверпуля Александра-Арнольда з переходом у Реал.
Окрім того, з'явилось припущення, що саме з цим пов'язана невдала гра Трента у матчі з Манчестер Юнайтед.
Втім, таку думку спростував сам Слот. Окрім того, "червоним" приписують інтерес до лідера Наполі.