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Слот: На Трента вплинув рівень гравців МЮ, а не чутки про Реал

Володимир Максименко — 5 січня 2025, 23:06
Слот: На Трента вплинув рівень гравців МЮ, а не чутки про Реал
Трент Александер-Арноль
BBC

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот оцінив виступи Трента Александера-Арнольда у матчі з Манчестер Юнайтед, в якому невдалі дії захисника призвели до пропущеного голу.

Слова нідерландського фахівця наводить ESPN.

"Розмови про Реал? Я не вірю, що це вплинуло на нього. Десять людей з десяти скажуть, що це так, але я буду одинадцятим, який заявить: "Ні, це неправда".

Я вважаю, що на нього вплинув рівень суперників. Тренту довелось грати проти Фернандеша та Далота, що є гравцями збірної Португалії.

Це моя думка, але всі інші скажуть, що така гра пов'язана з чутками про Реал", – вважає Слот.

У сезоні-2024/25 Александер-Арнольд зіграв у 24 матчах, в яких забив один гол та віддав п'ять асистів.

Раніше Слот оцінив перебіг матчу проти "манкуніанців", який Ліверпуль міг програти на останніх секундах.

Ліверпуль Арне Слот Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд

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