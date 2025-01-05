Слот: На Трента вплинув рівень гравців МЮ, а не чутки про Реал

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот оцінив виступи Трента Александера-Арнольда у матчі з Манчестер Юнайтед, в якому невдалі дії захисника призвели до пропущеного голу.

Слова нідерландського фахівця наводить ESPN.

"Розмови про Реал? Я не вірю, що це вплинуло на нього. Десять людей з десяти скажуть, що це так, але я буду одинадцятим, який заявить: "Ні, це неправда".

Я вважаю, що на нього вплинув рівень суперників. Тренту довелось грати проти Фернандеша та Далота, що є гравцями збірної Португалії.

Це моя думка, але всі інші скажуть, що така гра пов'язана з чутками про Реал", – вважає Слот.