Слот: На Трента вплинув рівень гравців МЮ, а не чутки про Реал
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот оцінив виступи Трента Александера-Арнольда у матчі з Манчестер Юнайтед, в якому невдалі дії захисника призвели до пропущеного голу.
Слова нідерландського фахівця наводить ESPN.
"Розмови про Реал? Я не вірю, що це вплинуло на нього. Десять людей з десяти скажуть, що це так, але я буду одинадцятим, який заявить: "Ні, це неправда".
Я вважаю, що на нього вплинув рівень суперників. Тренту довелось грати проти Фернандеша та Далота, що є гравцями збірної Португалії.
Це моя думка, але всі інші скажуть, що така гра пов'язана з чутками про Реал", – вважає Слот.
У сезоні-2024/25 Александер-Арнольд зіграв у 24 матчах, в яких забив один гол та віддав п'ять асистів.
Раніше Слот оцінив перебіг матчу проти "манкуніанців", який Ліверпуль міг програти на останніх секундах.