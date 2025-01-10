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Ліверпуль зацікавлений у трансфері лідера Наполі

Олександр Булава — 10 січня 2025, 10:59
Ліверпуль зацікавлений у трансфері лідера Наполі
Фото з соціальних мереж

Півзахисник італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія зацікавив Ліверпуль.

Про це повідомляє журналіст Давід Орштейн.

Мерсисайдці готові розглянути трансфер гравця. При цьому зазначається, що "червоні" не шукають лівого вінгера, але давно захоплюється 23-річним грузином і готовий включитися у боротьбу за футболіста.

На Кварацхелію також претендує ПСЖ, який хоче оформити перехід вже у січні та лондонський Челсі.

Контракт грузина з Наполі розрахований до літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 16 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скаути Манчестер Юнайтед стежать за прогресом 23-річного грузина.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Наполі Футбольні трансфери Хвіча Кварацхелія

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