Слот: Очевидно, що арбітр неправильно скасував гол Ван Дейка, Робертсон не заважав Доннаруммі

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловив незадовлення рішенням головного арбітра скасувати гол Вірджила Ван Дейка у матчі проти Манчестер Сіті (0:3)

Слова 47-річного нідерландця наводить ESPN.

Вчора, 9 листопада, Ліверпуль зазнав розгромної поразки у матчі 11 туру АПЛ. Хоча гра могла піти за іншим сценарієм, якби рефері поєдинку Кріс Кавана за допомоги VAR не скасував взяття воріт Ван Дейком за рахунку 1:0 через те, що Енді Робертсон нібито заважав Джанлуїджі Доннаруммі, перебуваючи в офсайді.

На думку Слота, лівий захисник його команди ніяким чином не впливав на момент, а тому гол капітана мерсисайдців повинен був бути зарахований.

"Важко висловити свою думку. Очевидно та зрозуміло, що було ухвалене неправильне рішення, принаймні на мою думку. Робертсон зовсім не втручався у те, що міг робити воротар. Відразу після гри хтось показав мені гол, який той самий суддя зарахував – Сіті проти Вулверхемптона минулого сезону.

Тож лінійному судді знадобилося 13 секунд, щоб підняти прапорець і сказати, що це офсайд. Було спілкування між арбітрами, але, як я вже казав, це могло б позитивно вплинути на гру для нас", – сказав Слот.

Ця поразка стала для Ліверпуля вже сьомою в останніх десяти матчах в усіх турнірах. На думку фахівця, "червоним" зараз не варто думати про захист титулу чемпіона Англії.

"Таке відчуття, що поразок забагато. І останнє, про що я маю зараз говорити, це боротьба за титул. Нам слід спочатку зосередитися на результатах, перш ніж ми взагалі зможемо про це думати. Реальність така, що ми зараз восьмі. Одна команда досить далеко попереду, хоча Сіті зараз відстає від Арсенала можливо на чотири очки. Решта досить близько. Минулого сезону я багато разів казав, навіть після того, як ми лідирували на початку, що найкращий спосіб оцінити турнірну таблицю, звичайно, це після 38 ігор, але наступний найкращий варіант – після 19 ігор, тому що тоді ви всі грали з тими ж суперниками. Наша перша увага має бути зосереджена на результатах, а останнє, на чому нам слід зосередитися, – це боротьба за титул".

Після 11 зіграних турів Ліверпуль посідає восьме місце турнірної таблиці АПЛ, маючи в активі 18 очок. Підопічні Слота відстають на 8 очок від лідера чемпіонату в особі Арсенала.

Нагадаємо, що колега Арне Слота Жузеп Гвардіола вважає перемогу Манчестер Сіті підтвердженням готовності його команди до боротьби з Арсеналом за чемпіонство.