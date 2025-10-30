Слот прокоментував поразку Ліверпуля від Крістал Пелес в Кубку ліги

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про поразку команди від Крістал Пелес в матчі 1/8 фіналу Кубку ліги.

Слова фахівця передає ESPN.

"Програвати у футболі завжди неприємно, особливо якщо після цього залишаєш турнір. Є безліч причин, через які ми програли шість із семи останніх матчів, але жодна з них не примирить нас із цим фактом.

Коли ти граєш або тренуєш Ліверпуль – тиск завжди присутній, але після поразки від Крістал Пелес для нас нічого не змінилось. Вболівальники нас підтримували і це дає мені надію, що наступного матчу на трибунах буде так само", – розповів Слот.

Зазначимо, що за останні сім матчів в усіх турнірах "червоні" змогли переграти лише Айнтрахт у Лізі чемпіонів – в усіх інших поєдинках Ліверпуль зазнав поразки.

Наступну гру підопічні нідерландця зіграють 1 листопада у межах АПЛ – суперником стане Астон Вілла. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось про ймовірний конфлікт у Ліверпулі – головна зірка чинних чемпіонів прибрав усі згадки про клуб в соцмережах.