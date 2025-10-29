Крістал Пелес розгромив Ліверпуль, Ньюкасл обіграв Тоттенгем у Кубку англійської ліги

Сьогодні, 29 жовтня, відбулися матчі у межах 1/8 фіналу Кубку англійської ліги.

Голи Ітана Нванері та Букайо Сака принесли перемогу Арсеналу над Брайтоном. Челсі на виїзді зміг втримати перевагу над Вулвергемптоном, а Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Свонсі.

Крістал Пелес на "Енфілді" завдяки дублю Ісмаїла Сарра та голу Піно обіграв Ліверпуль. Мерсисайдці догравали матч у меншості – на 79-й хвилині арбітр вилучив 18-річного Амара Налло.

Для Пелес – це третя перемога над "червоними" у поточному сезоні. Спочатку вони виграли битву у серії пенальті в Суперкубку Англії, а згодом поступились у чемпіонаті – 1:2.

Ньюкасл у домашньому матчі здолав Тоттенгем. Голами відзначились Фабіан Шер та Нік Вольтемаде.

Кубок англійської ліги

1/8 фіналу, 29 жовтня

Арсенал – Брайтон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 58 Нванері, 2:0 – 76 Сака

Вулвергемптон – Челсі 2:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 5 Сантос, 0:2 – 15 Джордж, 0:3 – 41 Естеван, 1:3 – 48 Арокодаре, 2:3 – 73 Вольфе, 2:4 – 89 Гіттенс

Ліверпуль – Крістал Пелес 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 41 Сарр, 0:2 – 45 Сарр, 0:3 – 88 Піно

Свонсі – Манчестер Сіті 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 12 Франко, 1:1 – 39 Доку, 1:2 – 78 Мармуш, 1:3 – 90+3 Шеркі

Ньюкасл – Тоттенгем 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Шер, 2:0 – 50 Вольтемаде

Напередодні повідомлялося, що Англійська Прем'єр-ліга скасує "Боксін Дей" у 2025 році.