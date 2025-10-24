Натяк на відхід? Головна зірка Ліверпуля прибрав усі згадки про клуб у соцмережах

Фанати Ліверпуля стривожені поведінкою свого головного лідера. Єгипетський форвард Мохамед Салах несподівано прибрав усі згадки про клуб зі своїх соціальних мереж – зокрема, змінив аватарку та обкладинку в X (Twitter), де раніше були фото у формі Ліверпуля.

Це сталося відразу після того, як Салах не потрапив до стартового складу на матч Ліги чемпіонів проти Айнтрахта (5:1). Арне Слот випустив зіркового нападника лише на 74-й хвилині, що, за повідомленнями англійських ЗМІ, неабияк розлютило єгиптянина.

🚨 Mohamed Salah has removed the Liverpool content from his X profile picture and header 🤯



Крім того, статистика Салаха останнім часом вражає не найкраще: він не забиває вже шість матчів поспіль і не має асистів у п’яти останніх поєдинках.

Фани одразу почали будувати теорії щодо можливого конфлікту з тренерським штабом чи натяку на відхід. Деякі припускають, що це може бути реакцією на зниження ролі гравця в команді або навіть підготовка до зимового трансферу.

Нагадаємо, контракт Салаха із мерсисайдцями розрахований до літа 2027 року. У нинішньому сезону на рахунку 33-річного вінгера 3 голи і 3 асисти в 11 матчах в усіх турнірах за клуб.

Раніше повідомлялося, що Мохамед увійшов до десятки найкращих асистентів у історії АПЛ, витіснивши з неї Девіда Бекхема.