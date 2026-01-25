Слот – про поразку Ліверпуля від Борнмута: У нас просто забракло сил

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про поразку команди від Бонмута в матчі 23 туру АПЛ.

Слова фахівця передає ESPN.

"Це розчаровує, адже дуже неприємно пропускати гол на останніх хвилинах. Я можу сказати, що ми дійсно могли самі зробити рахунок 3:2 дещо раніше. Гравці дуже старались, але у нас просто забракло сил.

Я не можу їх критикувати: два дні тому ми грали в єврокубках, а потім одразу виїзна гра проти однієї з сильніших команд АПЛ", – розповів Слот.

Наразі "червоні" посідають четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 36 очок. Найближчі переслідувачі МЮ та Челсі мають 35 та 34 відповідно – сьогодні ці команди гратимуть свої поєдинки.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль готується до продажу одного зі своїх досвідчених захисників.