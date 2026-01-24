Вест Гем розібрався із Сандерлендом у 23 турі АПЛ
У суботу, 24 січня, стартував 23 тур Англійської Прем'єр-ліги.
У стартовому матчі ігрового дня Вест Гем вдома обіграв Сандерленд. Господарі активно розпочали зустріч, вийшов вперед вже на 14-й хвилині. Згодом Боуен з пенальті подвоїв рахунок, а м'яч Фернандеша наприкінці тайму довів рахунок до розгромного. У другій половині гри "чорні коти" відквитали один гол старанням Броббі.
Чемпіонат Англії – АПЛ
23 тур, 24 січня
Вест Гем – Сандерленд 3:1 (3:0)
Голи: 1:0 – 14 Саммервілл, 2:0 – 28 Боуен, 3:0 – 43 Фернандеш, 3:1 – 66 Броббі
17:00 Бернлі – Тоттенгем
17:00 Манчестер Сіті – Вулвергемптон
17:00 Фулгем – Брайтон
19:30 Борнмут – Ліверпуль
Раніше повідомлялося, що Борнмут зацікавлений у підписанні захисника Трабзонспора Арсенія Батагова. "Вишні" пропонують за українця 4 мільйони євро та 20 мільйонів бонусами.