Вест Гем розібрався із Сандерлендом у 23 турі АПЛ

Олександр Булава — 24 січня 2026, 16:27
У суботу, 24 січня, стартував 23 тур Англійської Прем'єр-ліги.

У стартовому матчі ігрового дня Вест Гем вдома обіграв Сандерленд. Господарі активно розпочали зустріч, вийшов вперед вже на 14-й хвилині. Згодом Боуен з пенальті подвоїв рахунок, а м'яч Фернандеша наприкінці тайму довів рахунок до розгромного. У другій половині гри "чорні коти" відквитали один гол старанням Броббі.

Чемпіонат Англії – АПЛ
23 тур, 24 січня

Вест Гем – Сандерленд 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 14 Саммервілл, 2:0 – 28 Боуен, 3:0 – 43 Фернандеш, 3:1 – 66 Броббі

17:00 Бернлі – Тоттенгем

17:00 Манчестер Сіті – Вулвергемптон

17:00 Фулгем – Брайтон

19:30 Борнмут – Ліверпуль

Раніше повідомлялося, що Борнмут зацікавлений у підписанні захисника Трабзонспора Арсенія Батагова. "Вишні" пропонують за українця 4 мільйони євро та 20 мільйонів бонусами.

