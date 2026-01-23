Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тоттенгем готує трансфер захисника Ліверпуля

Катерина Лисянська — 23 січня 2026, 14:32
Тоттенгем готує трансфер захисника Ліверпуля
Ендрю Робертсон
liverpoolfc.com

Лондонський Тоттенгем змінив плани та намагається підписати капітана збірної Шотландії Енді Робертсона вже у зимове вікно, щоб підсилити склад клубу.

Про це повідомляє The Athletic.

Повідомляється, що Тоттенгем планував дочекатися літа, щоб підписати футболіста як вільного агента. Проте через необхідність додати команді досвіду та лідерських якостей уже зараз, клуб перейшов до активних переговорів.

Наразі діалог між усіма сторонами просувається успішно, і "шпори" налаштовані отримати захисника найближчим часом.

Ліверпуль, попри ризик залишитися з обмеженим вибором на фланзі, має можливість повернути з оренди в Ромі Костаса Цімікаса, що дозволяє клубу відпустити шотландця вже зараз.

У цьому сезоні Робертсон провів за Ліверпуль 21 матч, відзначившись одним голом та одним асистом.

Захисник виступає за мерсисайдців з 2017 року після переходу з Галл Сіті за цей час він став дворазовим чемпіоном АПЛ та переможцем Ліги чемпіонів-2019.

Тоттенгем наразі посідає 5 місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, готуючись до вирішальних матчів.

Нагадаємо, що напередодні лондонський клуб оголосив про підписання 19-річного лівого захисника Соузу з бразильського клубу Сантос.

Тоттенгем

Тоттенгем

Ще один гравець Швеції не зіграє проти України у плейоф на ЧС-2026 – ЗМІ
Тоттенгем підписав 19-річного бразильського захисника за 13 млн фунтів
Розбили авто за 150 тисяч фунтів: зірка Тоттенгема став жертвою пограбування
Алонсо може очолити Тоттенгем
Керівництво Тоттенгема обговорює можливе звільнення Франка – ЗМІ

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік