Тоттенгем готує трансфер захисника Ліверпуля

Лондонський Тоттенгем змінив плани та намагається підписати капітана збірної Шотландії Енді Робертсона вже у зимове вікно, щоб підсилити склад клубу.

Про це повідомляє The Athletic.

Повідомляється, що Тоттенгем планував дочекатися літа, щоб підписати футболіста як вільного агента. Проте через необхідність додати команді досвіду та лідерських якостей уже зараз, клуб перейшов до активних переговорів.

Наразі діалог між усіма сторонами просувається успішно, і "шпори" налаштовані отримати захисника найближчим часом.

Ліверпуль, попри ризик залишитися з обмеженим вибором на фланзі, має можливість повернути з оренди в Ромі Костаса Цімікаса, що дозволяє клубу відпустити шотландця вже зараз.

У цьому сезоні Робертсон провів за Ліверпуль 21 матч, відзначившись одним голом та одним асистом.

Захисник виступає за мерсисайдців з 2017 року після переходу з Галл Сіті – за цей час він став дворазовим чемпіоном АПЛ та переможцем Ліги чемпіонів-2019.

Тоттенгем наразі посідає 5 місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, готуючись до вирішальних матчів.

Нагадаємо, що напередодні лондонський клуб оголосив про підписання 19-річного лівого захисника Соузу з бразильського клубу Сантос.