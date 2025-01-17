Слот: Багато грошей – ось, що робить АПЛ такою напруженою
Арне Слот
BBC
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував продовження контракт Манчестер Сіті з Ерлінгом Голандом на тлі неймовірних витрат інших клубів на трансфери.
Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.
"Ми знаємо, наскільки нам потрібно бути добрими. Челсі витратив на трансфери більше мільярда фунтів, Манчестер Юнайтед теж витрачає. Ось, що робить цю лігу такою напруженою.
Ми задоволені нашою командою, яка може конкурувати з тими, хто витрачає неймовірні суми", – розповів Слот.
Зазначимо, що взимку Ліверпуль не здійснив жодного трансферу, хоча мав деякий інтерес до лідера Наполі.
Раніше наставник "червоних" прокоментував різноманітні трансферні чутки навколо команди.