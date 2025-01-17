Слот: Багато грошей – ось, що робить АПЛ такою напруженою

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував продовження контракт Манчестер Сіті з Ерлінгом Голандом на тлі неймовірних витрат інших клубів на трансфери.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Ми знаємо, наскільки нам потрібно бути добрими. Челсі витратив на трансфери більше мільярда фунтів, Манчестер Юнайтед теж витрачає. Ось, що робить цю лігу такою напруженою.

Ми задоволені нашою командою, яка може конкурувати з тими, хто витрачає неймовірні суми", – розповів Слот.