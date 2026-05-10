Підстава для технічної поразки: уболівальники Славії зірвали команді чемпіонство, напавши на гравців Спарти

Празька Славія була близькою до дострокового оформлення чемпіонства в елітному дивізіоні чемпіонату Чехії, однак тепер ризикує повернути інтригу в боротьбу зі Спартою.

Все через те, що празьке дербі в межах 2-го туру чемпіонської групи чемпіонату Чехії між Славією та Спартою завершилося скандалом, спричиненим вболівальниками Славії. Наприкінці зустрічі Славія вела 3:2 та в разі перемоги могла достроково оформити чемпіонський титул.

Коли до фінального свистка залишалося близько трьох хвилин, частина фанатів господарів вибігла на поле, застосувавши димові шашки та фаєри, після чого атакувала гравців гостей.

Зокрема під удар потрапили воротар Якуб Суровчик, захисник Якуб Мартінец та нападник Матіаш Войта. Через небезпечну ситуацію футболісти обох команд були змушені залишити поле та піти до підтрибунних приміщень.

Головний арбітр тимчасово призупинив матч, після чого гравці Славії повернулися на поле. Водночас футболісти Спарти відмовилися продовжувати гру. У результаті зустріч було остаточно зупинено.

Дисциплінарні органи розглянуть інцидент наступного тижня. Найімовірніше, Славії зарахують технічну поразку 0:3, а перемогу буде присуджено Спарті. В такому випадку інтрига в чемпіонській гонці збережеться, адже Спарта відставатиме від лідера на 5 очок у турнірній таблиці за три тури до кінця сезону.

