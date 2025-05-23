Будемо говорити за фактом: Скрипник – про повернення у Зорю
Віктор Сприпник
ФК Металіст 1925
Український тренер Віктор Скрипник відреагував на інформацію про повернення у луганську Зорю.
Цитує фахівця Sport-express.ua.
"Повернення в Зорю? Я вже стільки всього про себе прочитав. Що мені, кожну чутку коментувати? Будемо говорити за фактом. Факту наразі немає, а чутки я не коментую.
Моє повернення? Подивимося. Все буде видно потім, поки нема про що говорити", – розповів Скрипник.
Останнім місцем роботи Скрипника був Металіст 1925, який він покинув минулого року. Впродовж цього часу він займався підвищенням кваліфікації та заявляв про бажання повернутися до роботи влітку 2025 року.
Наразі Зоря займає восьме місце в турнірній таблиці УПЛ маючи в активі 37 балів.