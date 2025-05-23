Будемо говорити за фактом: Скрипник – про повернення у Зорю

Український тренер Віктор Скрипник відреагував на інформацію про повернення у луганську Зорю.

Цитує фахівця Sport-express.ua.

"Повернення в Зорю? Я вже стільки всього про себе прочитав. Що мені, кожну чутку коментувати? Будемо говорити за фактом. Факту наразі немає, а чутки я не коментую.

Моє повернення? Подивимося. Все буде видно потім, поки нема про що говорити", – розповів Скрипник.