Металіст 1925 прийняв відставку Скрипника

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник покинув харківську команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Президент "жовто-синіх" Володимир Носов задовольнив прохання Скрипника про припинення співпраці за згодою сторін. Разом із наставником клуб залишає і його тренерський штаб.

Напередодні харків'яни поступились Лівому берегу у матчі за вихід у фінал "Турніру чотирьох", який визначить останнього учасника УПЛ. Після поєдинку Скрипник заявив, що подає у відставку.

Зазначимо, що Скрипник пропрацював у Металісті 1925 близько півроку. Контракт фахівця був розрахований до кінця 2026 року. Під його керівництвом команда провела 14 офіційних матчів, у яких здобула лише одну перемогу (над попередньою командою Віктора — Ворсклою).

Під Скрипника Металіст 1925 провів дві трансферні кампанії. Взимку харківський клуб підписав Дениса Гармаша, Владлена Юрченка, Максима Імерекова та інших іменитих гравців. Влітку "народжені в бою" продовжили якісно підсилюватися, придбавши Василя Кравця, В’ячеслава Чурка, Євгена Пасіча, Ігоря Когута.