Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Скрипник: Хочу працевлаштуватися з літа

Олег Дідух — 19 березня 2025, 14:55
Скрипник: Хочу працевлаштуватися з літа
Віктор Скрипник
ФК Металіст 1925

Відомий український тренер Віктор Скрипник розповів про те, як проходять його пошуки нового місця роботи.

55-річного фахівця цитує Український футбол.

"Пропозиції, слава Богу, є, і з літа, сподіваюся, ми приймемо якусь команду. Про конкретику рано говорити. Потрібно зробити правильний вибір, а де це буде, в Україні чи Європі, подивимося влітку.

Зараз я досконально вивчаю ринок. Як то кажуть, найкращі пропозиції приходять у самому кінці, тож час ще є. Відкладаю це на травень-червень, коли чемпіонати закінчаться і почнуться збори. Зараз поки немає резону комусь говорити "так". Усім клубам я кажу, що хочу працевлаштуватися з літа", – заявив тренер.

Останнім місцем роботи Скрипника був Металіст 1925, який він покинув влітку минулого року. Також тренер відомий роботою з Вердером, Ригою, Зорею та Ворсклою.

Віктор Скрипник

Віктор Скрипник

Скрипник: У збірної України багато лідерів
Знову 25. Як харківський криптокороль вирішив увійти у футбол – і зазнав невдачі
Майбутнє Бартуловича у Зорі залежить від розмови з Геллером – ЗМІ
Кращого не можна бажати: Скрипник оцінив голкіперів збірної України
Скрипник: Наразі Ротань номер один тренер в Україні

Останні новини