Скрипник: Хочу працевлаштуватися з літа

Відомий український тренер Віктор Скрипник розповів про те, як проходять його пошуки нового місця роботи.

55-річного фахівця цитує Український футбол.

"Пропозиції, слава Богу, є, і з літа, сподіваюся, ми приймемо якусь команду. Про конкретику рано говорити. Потрібно зробити правильний вибір, а де це буде, в Україні чи Європі, подивимося влітку.

Зараз я досконально вивчаю ринок. Як то кажуть, найкращі пропозиції приходять у самому кінці, тож час ще є. Відкладаю це на травень-червень, коли чемпіонати закінчаться і почнуться збори. Зараз поки немає резону комусь говорити "так". Усім клубам я кажу, що хочу працевлаштуватися з літа", – заявив тренер.