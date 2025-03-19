Скрипник: Хочу працевлаштуватися з літа
Відомий український тренер Віктор Скрипник розповів про те, як проходять його пошуки нового місця роботи.
55-річного фахівця цитує Український футбол.
"Пропозиції, слава Богу, є, і з літа, сподіваюся, ми приймемо якусь команду. Про конкретику рано говорити. Потрібно зробити правильний вибір, а де це буде, в Україні чи Європі, подивимося влітку.
Зараз я досконально вивчаю ринок. Як то кажуть, найкращі пропозиції приходять у самому кінці, тож час ще є. Відкладаю це на травень-червень, коли чемпіонати закінчаться і почнуться збори. Зараз поки немає резону комусь говорити "так". Усім клубам я кажу, що хочу працевлаштуватися з літа", – заявив тренер.
Останнім місцем роботи Скрипника був Металіст 1925, який він покинув влітку минулого року. Також тренер відомий роботою з Вердером, Ригою, Зорею та Ворсклою.