Зоря визначилась з фаворитом на заміну Бартуловичу

Керівництво луганської Зорі після завершення сезону імовірно звільнить головного тренера Младуна Бартуловича.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Наразі фаворитом в шорт-листі луганського клубу є Віктор Скрипник, який вже очолював клуб з 2019 по 2022 рік. Президент Зорі Євген Гєллєр готовий повернути 55-річного фахівця і близький до конкретної пропозиції.

Останнім місцем роботи Скрипника був Металіст 1925, який він покинув минулого року. Впродовж цього часу він займався підвищенням кваліфікації та заявляв про бажання повернутися до роботи влітку 2025 року.

Зазначаться, що у послугах фахівця також зацікавлений один з чеських клубів, який має єврокубкові амбіції.

Наразі Зоря займає восьме місце в турнірній таблиці УПЛ маючи в активі 37 балів.